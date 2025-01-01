Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 7: LARP - Live Action Role Play

33 Min.Ab 16

Max, Oskar und Leo müssen den Nachbarsjungen Keno zu einem Fantasy-Rollenspiel begleiten. Zwischen den Nerds treffen sie auf Kenos große Liebe. Auch Max macht eine neue Frauenbekanntschaft - der verstörenden Sorte. Währenddessen absolviert Emil ein Casting für einen großen Streaming-Anbieter und nimmt es mit der Authentizität nicht ganz so genau. Ähnlich geht es Bruno, der in flagranti vom Mann seiner Affäre erwischt wird und sich in eine verhängnisvolle Notlüge flüchtet.

