Invasion
Folge 1: Heuschrecken
47 Min.Folge vom 04.07.2015Ab 6
Ist die Erde zu klein, um alle menschlichen und tierischen Bewohner zu versorgen? Fest steht: Der Verteilungskampf um Nahrung hat bereits begonnen. So gehören Heuschreckenplagen seit biblischen Zeiten zu den größten Bedrohungen der Menschheit. Ebenfalls höchst gefräßig sind Zitrus-Blattflöhe. Sie befallen Orangen- und Zitronenbäume und machen deren Früchte ungenießbar. Nicht zuletzt stellen Mäuse ein gewaltiges Problem dar. Jahr für Jahr vernichten sie rund ein Viertel der Weltgetreideernte.
Invasion
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2013 ZDF Enterprises