Invasion
Folge 4: Ratten und Termiten
47 Min.Folge vom 25.07.2015Ab 6
In New York leben über acht Millionen Menschen – und mindestens ebenso viele Ratten. Vor allem der Müll, der tagtäglich in Plastiksäcken am Straßenrand landet, bietet den fortpflanzungsfreudigen Nagern beste Bedingungen. Doch Ratten sind nicht die einzige Plage, mit denen sich die Metropolen des 21. Jahrhunderts herumschlagen müssen. Kakerlaken, Bettwanzen und Moskitos stellen ebenfalls ein Riesenproblem dar. Und allein in Nordamerika richten Termiten jährlich Schäden in Milliardenhöhe an...
Invasion
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2013 ZDF Enterprises