Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Invasion

Käfer und Raubwanzen

Doku überStaffel 1Folge 3vom 18.07.2015
Käfer und Raubwanzen

Käfer und RaubwanzenJetzt kostenlos streamen

Invasion

Folge 3: Käfer und Raubwanzen

47 Min.Folge vom 18.07.2015Ab 6

Der Tod kommt langsam. Manchmal dauert es Jahre, bis sich die Larven des Laubholzbockkäfers durch das Innere eines Baumes gefressen haben. Doch am Ende ist der Wirt abgestorben. In Europa und Nordamerika bringen die kleinen Käfer das Ökosystem Wald in größte Gefahr. Und auch hier ist das Problem menschengemacht: Die Schädlinge wurden offenbar durch Verpackungsmaterial aus Asien eingeschleppt. Weitere Protagonisten dieser Folge sind u.a. der kanadische Bergkiefernkäfer und die Vinchuca-Raubwanze.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Invasion
Doku über
Invasion

Invasion

Alle 1 Staffeln und Folgen