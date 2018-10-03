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Island Life - Traumhaus gesucht

Meerblick mit Renovierungsbedarf

HGTVFolge vom 03.10.2018
Meerblick mit Renovierungsbedarf

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 03.10.2018: Meerblick mit Renovierungsbedarf

21 Min.Folge vom 03.10.2018

Ein frisch verheiratetes Paar hat genug vom Großstadtleben und möchte der 200.000 Einwohner Stadt Spokane im Bundesstaat Washington den Rücken kehren, um auf die San Juan Islands zu ziehen. Die junge Ehefrau hat dort eine Immobilie mit schönem Meerblick und reichlich Auslauf für ihre Hunde im Auge. Doch das Anwesen ist ziemlich renovierungsbedürftig, und ihr Gatte hat wenig handwerkliche Fähigkeiten.

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