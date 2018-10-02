Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 02.10.2018: Haus am Meer
21 Min.Folge vom 02.10.2018
Michael ist auf Absecon Island an der Küste New Jerseys aufgewachsen und hat immer davon geträumt, eines Tages ein Haus am Atlantischen Ozean zu kaufen. Die Liebe zum Meer und zur Insel seiner Kindheit teilt er mit Ehefrau Kathy und seinen Töchtern. Doch inzwischen reicht es der Familie nicht mehr, Absecon Island nur während der Sommerferien zu besuchen. Sie wollen ganz dorthin ziehen und suchen nun ein passendes Domizil am Strand.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.