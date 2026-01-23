Izzy packt's an!
Folge 4: Frag einfach Pops!
45 Min.Folge vom 23.01.2026
Ein frisch verheiratetes Paar möchte sein Haus aus den 60ern modernisieren, rutscht jedoch nach einem Jobverlust in eine heikle finanzielle Lage. Izzy muss besonders genau planen, damit das Budget reicht und der Charakter des Hauses erhalten bleibt. Gleichzeitig steht er intern vor der Frage, ob Joe weiterhin verlässlich an Bord ist.
Genre:Reality, Heimwerken, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.