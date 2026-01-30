Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Spielplatz zum Zen-Palast

HGTVStaffel 1Folge 4vom 30.01.2026
44 Min.Folge vom 30.01.2026

Ein Paar mit kleinen Kindern wünscht sich endlich einen ruhigen Raum, der nicht von Spielsachen eingenommen wird. Izzy plant ein modernes, aufgeräumtes Zimmer, das Entspannung möglich macht, ohne die Bedürfnisse der Familie zu ignorieren. Gleichzeitig steht er intern vor einer wichtigen geschäftlichen Entscheidung und holt dafür Rat bei Tarek El Moussa ein.

