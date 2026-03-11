Jahrzehnte in Rot Weiß Rot - Die 1960er JahreJetzt kostenlos streamen
Jahrzehnte in Rot Weiß Rot
Folge 6: Jahrzehnte in Rot Weiß Rot - Die 1960er Jahre
51 Min.Folge vom 11.03.2026
Aufbruch und Widersprüche prägen die 1960er-Jahre: Wirtschaftswunder, Technik und moderne Architektur stehen für Fortschritt, während milde Urteile in NS-Prozessen Fragen zur Vergangenheit offenlassen. Die Krise um die Thronverzichtserklärung von Otto von Habsburg erschüttert die Politik. Beim Prager Frühling wird Österreich Zuflucht für Flüchtlinge – und auch Studentenproteste verändern das Land. Eine Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Eine Dokumentation von Robert Gokl Bildquelle:
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Jahrzehnte in Rot Weiß Rot
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