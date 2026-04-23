Janus
Folge 13: Janus (6/7)
Ein Giftanschlag erschüttert die Wiener Disco Bron. Mehrere Menschen sterben, viele werden verletzt, darunter auch Cara, deren Leben am seidenen Faden hängt. Leo stürzt sich verzweifelt in die Suche nach dem Täter und dem verwendeten Gift. Nur wenn er beides rechtzeitig findet, besteht eine Chance, Cara zu retten und die Hintergründe des Anschlags aufzudecken. Besetzung: Alexander Pschill (Leo Benedikt) Barbara Romaner (Agnes Benedikt) Franziska Weisz (Cara Horvath) Andreas Kiendl (Konstantin Fink) Christopher Schärf (Junior) Morteza Tavakoli (Sebastian Afshar) Moritz Uhl (Flo Benedikt) Ljubisa Lupo Grujcic (Vuk) Silvia Fenz (Doro Schubert) Heinz Trixner (Senior) Karl Fischer (Dr. Lorenz Laudon) Anna Tenta (Sophie) Tim Breyvogel (Matthias) Thomas Mraz (Magister Müller) Alexander el Dib (Arzt Cara) Birgit Fenderl (ZIB Sprecherin) Regie: Andreas Kopriva Buch: Jacob Groll Sarah Wassermair Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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