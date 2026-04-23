Janus
Folge 14: Janus (7/7)
Leo sucht mit Konstantins Hilfe die Hintermänner des Anschlags auf die Wiener Disco Bron. Er verdächtigt "Janus", doch nicht alles ist so, wie es scheint. Während Leo versucht, Wahrheit und Täuschung zu trennen, wir die Situation für Cara immer gefährlicher. Um sie zu retten und die Verantwortlichen zu entlarven, wagt sich Leo in die Höhle des Löwen. Besetzung: Alexander Pschill (Leo Benedikt) Barbara Romaner (Agnes Benedikt) Franziska Weisz (Cara Horvath) Andreas Kiendl (Konstantin Fink) Christopher Schärf (Junior) Morteza Tavakoli (Sebastian Afshar) Karl Fischer (Dr. Lorenz Laudon) Anna Tenta (Sophie) Tim Breyvogel (Matthias) Nikolaus Barton (Markus Schneider) Alexander el Dib (Arzt Cara) Holger Schober (Stefan Prader) Regie: Andreas Kopriva Buch: Jacob Groll Sarah Wassermair Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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