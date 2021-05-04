Zum Inhalt springenBarrierefrei
JENKE. CRIME.

Hubertus Becker - Vom Bandenmitglied zum Drogenbaron

ProSiebenFolge vom 04.05.2021
88 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 12

Hubertus Becker wurde wegen Drogenhandel, Geldwäsche und Hehlerei verurteilt. Im Gespräch mit Jenke von Wilmsdorff erzählt der 69-Jährige, wie er es geschafft hat, vom Bandenmitglied zum internationalen Drogenbaron zu werden.

