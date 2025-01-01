Philip Schlaffer - Vom Akademikersohn zum Rockerclub-PräsidentenJetzt kostenlos streamen
JENKE. CRIME.
Philip Schlaffer - Vom Akademikersohn zum Rockerclub-Präsidenten
93 Min.Ab 12
Neonazi, Präsident eines Rockerclubs und Deeskalationstrainer – all das steht im Lebenslauf von Philip Schlaffer. Wie der Akademikersohn in die rechte Szene rutschte, eine ganze Stadt in Angst versetzte und es letztendlich doch noch schaffte, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und einen neuen Weg zu gehen, erklärt er Jenke von Wilmsdorff.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben