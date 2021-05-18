Martin "The One" - Familienvater am Tag, Darknet-Millionär in der Nacht Jetzt kostenlos streamen
JENKE. CRIME.
Folge vom 18.05.2021: Martin "The One" - Familienvater am Tag, Darknet-Millionär in der Nacht
89 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12
Martin steht wegen bandenmäßigem Drogenhandel vor Gericht, obwohl er persönlich keine Drogen verkauft hat und nie Mitglied einer Drogenbande war. Aber Martin soll im Darknet eine Handelsplattform gegründet haben. Welches Urteil erwartet ihn? Wie hat es der 31-Jährige geschafft, seine millionenschweren Machenschaften vor seiner Familie und seinem gesamten Umfeld geheim zu halten? Was werden seine mutmaßlichen Komplizen, auf die Martin vor Gericht zum ersten Mal trifft, aussagen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben