Folge vom 20.10.2025: JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy
Smartphones sind die "mächtigste Droge der Welt", bewusst auf Sucht programmiert und nutzen Schwachstellen der Psyche aus. Was oft dahergesagt wird, kann tatsächlich zu schrumpfenden Hirnbereichen, drastisch reduzierter Aufmerksamkeit und teils lebensbedrohlichen psychischen Problemen führen - vor allem bei Jugendlichen. Ein Entzug ist extrem schwer. Jenke stellt sich zwei Wochen lang dem Experiment. Wie kann man sich diesem Sog entziehen?
