HGTV
Folge vom 23.07.2024
44 Min.

Jenny und Dave helfen dem Paar Gabby und Gray, ihre Traumhochzeit und ihr perfektes Zuhause vorzubereiten. Dafür ziehen Gray und Gabby, die nach einer Gehirnoperation zu ihrer Familie zurückkehren möchte, in das alte Haus ihrer Ur-Oma in Arkansas. Ihr Bruder Shay, ein bekannter Country-Sänger, finanziert die Renovierung. Das alte Haus, vollgepackt mit Erinnerungen, wird komplett umgebaut. Die Crew erweitert den Eingangsbereich, schafft eine neue Küche aus der alten Garage und integriert eine Veranda ins Wohnzimmer. Ein Highlight ist das riesige Rundbogenfenster mit Blick auf die idyllische Weidelandschaft. Trotz der Herausforderungen und des engen Zeitplans bleiben alle optimistisch, dass das Haus rechtzeitig zur Hochzeit fertig wird.

