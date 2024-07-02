Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 02.07.2024: Heimkino am Waldrand
45 Min.Folge vom 02.07.2024
Jenny und Dave renovieren ein charmantes Waldhaus in Bentonville, das Rikki und ihr Sohn Pearson seit 13 Jahren bewohnen. Das Haus, Baujahr 2000, hat 95 m² mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern. Hauptsächlich geht es um mehr Stauraum und kleine Reparaturen. Jenny und Dave versetzen den Kaminofen, um Platz zu schaffen, und ein neues Zimmer für Pearson entsteht im ehemaligen Keller. Auch ein begehbarer Schrank für Rikki ist geplant. Die Küche wird umgestaltet, mit mehr Stauraum und neuen Geräten – dabei soll der rustikale Charme des Hauses beibehalten werden.
