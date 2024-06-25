Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 25.06.2024: Ein wunderbarer Neuanfang
45 Min.Folge vom 25.06.2024
Daryl und Claudia, ein Paar mit einer einzigartigen Geschichte, renovieren ihr Haus von 1989. Nach Jahren der Trennung fanden sie sich wieder und heirateten schließlich. Als Anspielung auf die Zeit, die sie gemeinsam auf Reisen verbracht haben, wollen Dave und Jenny Spuren aus der ganzen Welt in die einzigartige Renovierung des Paares einbringen. Ihr Ziel: Ein einladender Eingang, ein funktionaleres Layout im Wohnzimmer, mehr Stauraum im Schlafzimmer und ein schönes Bad, sowie eine neue Küche. Draußen entsteht eine Feuerstelle mit Blick auf den Park.
