Folge 11: Dichtung & Wahrheit
26 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12
Fahri ist völlig durch den Wind, als er bei den Potsdamer Literaturtagen seine Autobiografie "Yardi Yeah" vorstellt. Bei der Lesung sind auch einige seiner ehemaligen Affären im Publikum. Er ist davon überzeugt, dass sein Halbbruder Bo auf einem Rachefeldzug ist und die Damen dort platziert hat, um ihm zu schaden. Als Pheline und Fahri nach der Lesung versehentlich in einen Lastwagen gesperrt werden, sind sie gezwungen, erstmals offen über ihre Beziehung zu sprechen.
