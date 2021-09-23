Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Dichtung & Wahrheit

JoynStaffel 4Folge 11vom 23.09.2021
Dichtung & Wahrheit

Dichtung & WahrheitJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 11: Dichtung & Wahrheit

26 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12

Fahri ist völlig durch den Wind, als er bei den Potsdamer Literaturtagen seine Autobiografie "Yardi Yeah" vorstellt. Bei der Lesung sind auch einige seiner ehemaligen Affären im Publikum. Er ist davon überzeugt, dass sein Halbbruder Bo auf einem Rachefeldzug ist und die Damen dort platziert hat, um ihm zu schaden. Als Pheline und Fahri nach der Lesung versehentlich in einen Lastwagen gesperrt werden, sind sie gezwungen, erstmals offen über ihre Beziehung zu sprechen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen