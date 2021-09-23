jerks.
Folge 12: Gras
23 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 16
Fahri wohnt nach der Trennung von Pheline in einer eigenen Wohnung. Da Christian seine Freizeit mit Collien verbringt und für ihn nicht zu erreichen ist, freundet sich Fahri mit dessen Tochter Kala an. Schon bald setzt er der 14-Jährigen ganz schöne Flausen in den Kopf, wobei Kiffen noch das geringste Übel ist ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn / ProSieben