Folge 3: Erschütterung
41 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 16
Die frisch gebackene Mutter Pheline trennt sich nach Fahris Betrug mit dem Vaterschaftstest von ihrem Ehemann. Bei einer Therapiesitzung gesteht dieser ihr, dass er wieder mit ihr zusammenkommen will. Pheline kann ihm jedoch nicht verzeihen - bis Christian von Fahris angeblich schlimmer Kindheit erzählt und damit einen Stein ins Rollen bringt ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
16
