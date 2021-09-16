Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 4Folge 9vom 16.09.2021
Folge 9: Krallensohn

19 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12

Pheline schenkt Fahri zu Ostern ein paar Schlittschuhe. Auf der Eisbahn kommt es wenig später nicht nur zu einer unangenehmen Begegnung mit Blümchen, sondern auch zu einem folgenschweren Unfall. Lila hat ihren Klassenkameraden "Sohn einer Krüppelkralle" genannt. Das hat Folgen: Christian und Collien müssen Buße tun und sich bei seiner Mutter entschuldigen. Der Besuch bei Frau Harms ist allerdings mehr als unangenehm für die beiden.

