jerks.
Folge 9: Krallensohn
19 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12
Pheline schenkt Fahri zu Ostern ein paar Schlittschuhe. Auf der Eisbahn kommt es wenig später nicht nur zu einer unangenehmen Begegnung mit Blümchen, sondern auch zu einem folgenschweren Unfall. Lila hat ihren Klassenkameraden "Sohn einer Krüppelkralle" genannt. Das hat Folgen: Christian und Collien müssen Buße tun und sich bei seiner Mutter entschuldigen. Der Besuch bei Frau Harms ist allerdings mehr als unangenehm für die beiden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
jerks.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben