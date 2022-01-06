Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 06.01.2022
87 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12

"JETZT. BESSER. LEBEN." - durch besseren Schlaf! Prominente und nicht-prominente Gäste zwischen 20 und 80 Jahren sind eingeladen, um über das Thema "Schlafen" zu sprechen. Wie viele von uns Deutschen schlafen eigentlich nackt? Und wer hat ein echtes Schnarchproblem? In großen Experimenten und mithilfe kompetenter Experten gibt es Lebenshilfe mit Gute-Laune-Faktor - und obendrein eine originelle Lösung von Comedian Wigald Boning.

SAT.1
