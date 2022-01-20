JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1
Folge 3: Episode 3
85 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 12
"JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1" mit Claudia von Brauchitsch bietet den Zuschauer:innen Geschichten, Tipps und Ideen, wie man seinen eigenen Lebensalltag verbessern und im neuen Jahr durchstarten kann. In jeder Folge geht es um ein populäres Alltagsthema, das jeden betrifft: Körper & Bewegung, Ernährung, Geld, Schlafen & Schnarchen und Beziehung & Sexualität. Neben Expert:innen und Zuschauer:innen werden auch prominente Gäste zum jeweiligen Thema geladen.
Genre:Gesundheit, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1