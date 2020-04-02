Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 1vom 02.04.2020
11 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 6

Prominente dokumentieren während der Corona-Isolation ihren Alltag in ihrer eigenen Wohnung. Sie geben Einblick in ihre emotionalsten Momente der letzten Woche und erklären, was sie alle verbindet. Zudem müssen sie drei verschiedene Aufgaben lösen.

