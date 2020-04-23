Staffel 1Folge 10vom 23.04.2020
Join me @Home
Folge 10: Aminata Belli, Aurel Mertz und André Hamann
12 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 6
Prominente dokumentieren während der Corona-Isolation ihren Alltag in ihrer eigenen Wohnung. Sie geben Einblick in ihre emotionalsten Momente der letzten Woche und erklären, was sie alle verbindet. Zudem müssen sie drei verschiedene Aufgaben lösen.
Join me @Home
