Staffel 1Folge 9vom 21.04.2020
Folge 9: Lutz van der Horst, Aurel Mertz und André Hamann

13 Min.Folge vom 21.04.2020Ab 12

Prominente dokumentieren während der Corona-Isolation ihren Alltag in ihrer eigenen Wohnung. Sie geben Einblick in ihre emotionalsten Momente der letzten Woche und erklären, was sie alle verbindet. Zudem müssen sie drei verschiedene Aufgaben lösen.

