ProSiebenStaffel 4Folge 3vom 23.06.2020
160 Min.Folge vom 23.06.2020Ab 12

Gelingt dem amtierenden Weltmeister Klaas das Triple? Nach zwei Siegen in Folge greift Kontrahent Joko wieder an. Er schickt Klaas nach Thailand um sich einen Wolkenkratzer aus nächster Nähe - oder: Höhe - anzusehen. In Ecuador muss sich Joko seiner immer wiederkehrenden Challenge stellen: Er wird zum dritten Mal mit einem Zaubertrank konfrontiert. Wird er dieses Mal davon kosten? Länderduell in den USA: In der Wüste müssen sich die beiden in menschliche Bowlingkugeln verwandeln.

