Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 3: Gelingt Klaas das Triple?
160 Min.Folge vom 23.06.2020Ab 12
Gelingt dem amtierenden Weltmeister Klaas das Triple? Nach zwei Siegen in Folge greift Kontrahent Joko wieder an. Er schickt Klaas nach Thailand um sich einen Wolkenkratzer aus nächster Nähe - oder: Höhe - anzusehen. In Ecuador muss sich Joko seiner immer wiederkehrenden Challenge stellen: Er wird zum dritten Mal mit einem Zaubertrank konfrontiert. Wird er dieses Mal davon kosten? Länderduell in den USA: In der Wüste müssen sich die beiden in menschliche Bowlingkugeln verwandeln.
