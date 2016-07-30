Duell um die Welt - Das Beste aus vier JahrenJetzt kostenlos streamen
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 4: Duell um die Welt - Das Beste aus vier Jahren
161 Min.Folge vom 30.07.2016Ab 12
Joko und Klaas erinnern sich an die Höhepunkte ihrer Duelle in den letzten vier Jahren. Sie lassen die verrücktesten, spannendsten und gefährlichsten Duelle rund um die Welt noch einmal Revue passieren und erleben noch einmal Triumph und Niederlage.
