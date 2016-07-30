Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Duell um die Welt - Das Beste aus vier Jahren

ProSieben
Staffel 4
Folge 4
vom 30.07.2016
Duell um die Welt - Das Beste aus vier Jahren

Duell um die Welt - Das Beste aus vier JahrenJetzt kostenlos streamen

Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Folge 4: Duell um die Welt - Das Beste aus vier Jahren

161 Min.
Folge vom 30.07.2016
Ab 12

Joko und Klaas erinnern sich an die Höhepunkte ihrer Duelle in den letzten vier Jahren. Sie lassen die verrücktesten, spannendsten und gefährlichsten Duelle rund um die Welt noch einmal Revue passieren und erleben noch einmal Triumph und Niederlage.

Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

