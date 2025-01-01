Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 1: Wer meistert seine Aufgaben?
174 Min.Ab 12
Der amtierende Weltmeister Joko Winterscheidt muss seinen Titel dieses Jahr verteidigen. Dazu schickt er Klaas u. a. in eine Mine nach Ungarn. Um sich den Weltmeistertitel zurückzuerobern, war auch Klaas nicht untätig in Sachen Reiseplanung; seine Duell-Route für Joko führt u. a. in die USA. Wohlwissend um Jokos Höhenangst, geht es hoch hinaus zu einem besonders luftigen Stunt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 4 Staffeln und Folgen
