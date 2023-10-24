Zum Inhalt springenBarrierefrei
Absoluter Härtetest für die Sinne von Joko und Klaas

ProSiebenStaffel 6Folge 7vom 24.10.2023
113 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12

Für diese Folge hat sich ProSieben besonders viel Verstärkung ins Haus geholt: Riccardo Simonetti, Nikeata Thompson, Alli Neumann, Aminata Belli, Jannik Schümann und Max von der Groeben sind engagiert, um Joko und Klaas die Hölle heiß zu machen. Ob die beiden sich das gefallen lassen oder am Ende doch 15 Minuten Sendezeit abstauben?

ProSieben
