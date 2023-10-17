Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

4 geheime Promis & 2 "The Voice of Germany"-Coaches fordern Joko & Klaas heraus

ProSiebenStaffel 6Folge 6vom 17.10.2023
4 geheime Promis & 2 "The Voice of Germany"-Coaches fordern Joko & Klaas heraus

4 geheime Promis & 2 "The Voice of Germany"-Coaches fordern Joko & Klaas herausJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 6: 4 geheime Promis & 2 "The Voice of Germany"-Coaches fordern Joko & Klaas heraus

119 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 12

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ mit einer neuen Staffel zurück, die garantiert noch 33,3% spannender und lustiger ist als die letzte! Unmöglich? Die erste Folge liefert den Gegenbeweis in Form von spektakulären Spielen, erlesenen Promigegner:innen, dummen Witzen und noch viel dümmeren Lachanfällen!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen