Joko & Klaas gegen ProSieben

ProSieben gegen Klaas & Joko: Das Rückwärts-Special

ProSiebenStaffel 6Folge 10vom 14.11.2023
Folge 10: ProSieben gegen Klaas & Joko: Das Rückwärts-Special

120 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 12

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

