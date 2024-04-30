Wahnsinn mit den Wolters und geballte Schauspiel-PowerJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 4: Wahnsinn mit den Wolters und geballte Schauspiel-Power
120 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12
Die neue Folge „Joko und Klaas gegen ProSieben“ bringt alles mit, was eine gute Unterhaltungssendung braucht: jemand wird als Müllsack bezeichnet, Palina Rojinski rappt und Klaas steckt Joko einen Stift zwischen die Pobacken. Ach und falls euch im Finale etwas spanisch vorkommt: das soll so.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen