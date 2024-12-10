Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rückkehr der schwersten Spiele

ProSiebenStaffel 7Folge 11vom 10.12.2024
124 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Das hier ist nicht irgendeine Folge Joko & Klaas gegen ProSieben, das hier ist die spektakulärste Revanche aller Zeiten! Joko und Klaas treten in sieben Spielen an, die sie in der Vergangenheit bisher ausschließlich und mindestens einmal verloren haben. Lernen sie aus ihren Fehlern und triumphieren schließlich gegen ihre Widersache (Yvonne Catterfeld, eine Gabel, acht Schwimmreifen, Max Giesinger, Michael Schulte, die Regelerklärungen von Steven u.v.m.)?

ProSieben
