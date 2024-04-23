Starke Konkurrenz: Michael Mittermeier, Tommi Schmitt, Sophie Passmann und mehrJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 3: Starke Konkurrenz: Michael Mittermeier, Tommi Schmitt, Sophie Passmann und mehr
120 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Wer die 15 Minuten nicht ehrt, ist die 24 Stunden nicht wert - genau deshalb hängen sich Joko und Klaas auch diese Folge wieder in ihr Duell gegen ProSieben, als wäre es das letzte. Unterstützung bekommt der Sender und Erzfeind dieses mal von Tommi Schmitt, Sophie Passmann, Emilio Sakraya und vielen mehr
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen