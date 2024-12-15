Josef Taus - Ein Mann gegen KreiskyJetzt kostenlos streamen
Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky
Josef Taus (1933 - 2024) prägte die späten siebziger Jahre als ÖVP-Bundesparteiobmann und insbesondere durch seine Versuche bei zwei Nationalratswahlen, den SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky zu entthronen. Die legendären TV-Duelle Kreisky - Taus waren die Anfänge eines professionalisierten Fernsehwahlkampfs. Zum 90. Geburtstag von Josef Taus gestalteten Gerhard Jelinek und Ernst Johann Schwarz ein Porträt des Wirtschaftspolitikers, der neben seinen politischen Funktionen auch als ÖIAG-Aufsichtsratsvorsitzender, als Chef der Giro sowie im Vorstand der Turnauer-Gruppe tätig war. Zu Wort kamen dabei ehemalige politische Wegbegleiter wie Hannes Androsch, Karl Blecha, Andreas Khol, Taus' ehemaliger Kabinettschef Gottfried Marckhgott, die Journalistin Anneliese Rohrer und aus dem engsten familiären Umfeld Tochter Renate Waldhäusl-Taus und Schwiegersohn Martin Waldhäusl. Sendung: Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky Gestaltung: Gerhard Jelinek, Ernst Johann Schwarz
