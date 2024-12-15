Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky

Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky

ORF2Staffel 1Folge 1vom 15.12.2024
Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky

Josef Taus - Ein Mann gegen KreiskyJetzt kostenlos streamen

Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky

Folge 1: Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky

46 Min.Folge vom 15.12.2024

Josef Taus (1933 - 2024) prägte die späten siebziger Jahre als ÖVP-Bundesparteiobmann und insbesondere durch seine Versuche bei zwei Nationalratswahlen, den SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky zu entthronen. Die legendären TV-Duelle Kreisky - Taus waren die Anfänge eines professionalisierten Fernsehwahlkampfs. Zum 90. Geburtstag von Josef Taus gestalteten Gerhard Jelinek und Ernst Johann Schwarz ein Porträt des Wirtschaftspolitikers, der neben seinen politischen Funktionen auch als ÖIAG-Aufsichtsratsvorsitzender, als Chef der Giro sowie im Vorstand der Turnauer-Gruppe tätig war. Zu Wort kamen dabei ehemalige politische Wegbegleiter wie Hannes Androsch, Karl Blecha, Andreas Khol, Taus' ehemaliger Kabinettschef Gottfried Marckhgott, die Journalistin Anneliese Rohrer und aus dem engsten familiären Umfeld Tochter Renate Waldhäusl-Taus und Schwiegersohn Martin Waldhäusl. Sendung: Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky Gestaltung: Gerhard Jelinek, Ernst Johann Schwarz

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky
ORF2
Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky

Josef Taus - Ein Mann gegen Kreisky

Alle 1 Staffeln und Folgen