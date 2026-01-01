Journey Within
Folge 10: LA
22 Min.Ab 6
In LA wandern wir mit Wölfen, erhalten Einblicke in Ayurveda von Jay und genießen ein köstliches Essen von Karla. Marilia wagt einen abenteuerlichen Sprung aus einem Flugzeug und zeigt die Freiheit des Extremsports.
Genre:Reise, Selbstoptimierung
Produktion:NL, 2024
Altersfreigabe: 6
6
