Staffel 1Folge 5
Folge 5: Garden Route

24 Min.Ab 6

Marilia erkundet auf ihrer Reise entlang der südafrikanischen Garden Route die Pflanzenheilkunde, die Schönheit der Natur und die Kommunikation mit Tieren und betont dabei die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Natur.

