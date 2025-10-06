Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Der EU-InspektorJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2
Folge 14: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Der EU-Inspektor
Arthur Laubach hat für Elke Torberg und ihr Baby, von dem Julia bisher nichts ahnt, in Wien eine Wohnung gekauft. Julia hingegen muss sich mit der Klage von Max Mähr gegen seine Frau Heidi wegen "Unterschiebung eines Kindes" auseinandersetzen: Willy ist der Sohn von Bürgermeister Reidinger. Die Retzer Weinbauern fürchten sich vor der Aufdeckung ihres Anbauflächenbetrugs und bestechen einen vermeintlichen EU-Agrarinspektor. Mit Christiane Hörbiger (Julia Laubach), Peter Bongartz (Arthur Laubach), Paula Polak (Elisabeth Laubach), Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach), Bibiana Zeller (Herta Mähr), Monika Finotti (Heidi Mähr), August Schmölzer (Max Mähr), Franz Buchrieser (Martin Reidinger), Marion Mitterhammer (Elke Torberg), Mark Kleuskens (Ruud van Leuwen), Peter Faerber (Albert Roland), Hans Dieter Sigl (Makler), Hertha Schell (Regina Beranek) u.a. Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Walter Bannert Koproduktion ORF/ARD Bildquelle: ORF/DOR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick