Julia - Eine ungewöhnliche Frau: (4/13) GeständnisseJetzt kostenlos streamen
Ein junges slowakisches Mädchen taucht nachts am Jenbacherhof auf und bringt Julia und die Polizei auf die Spur von Mädchenhandel in einem nahe gelegenen Bordell. Bei Familie Mähr spitzt sich die Lage zu, als Bürgermeister Reidinger Heidi einen Heiratsantrag macht und Max davon erfährt. Arthur muss sein Baby wegen einer kurzen Gefängnisstrafe Elkes über Nacht in seine Wohnung nehmen, wo jedoch Julia zum Hochzeitstag auf ihn wartet. Mit Christiane Hörbiger (Julia Laubach), Peter Bongartz (Arthur Laubach), Paula Polak (Elisabeth Laubach), Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach), Bibiana Zeller (Herta Mähr), Monika Finotti (Heidi Mähr), August Schmölzer (Max Mähr), Franz Buchrieser (Martin Reidinger), Marion Mitterhammer (Elke Torberg), Christian Weinberger (Spreitzer Christian), Tania Panhofova (Jelena), Elena Wazwalova (Tamara), Petra Gräffingerova (Nina), Michael König (Heinz Strubreiter), Herta Schell (Regina Beranek), Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) u.a. Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Walter Bannert Koproduktion ORF/ARD Bildquelle: ORF/DOR Film
