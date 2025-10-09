Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Die Heilquelle

ORF IIIStaffel 2Folge 7vom 09.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Die Heilquelle

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Die HeilquelleJetzt kostenlos streamen

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Folge 7: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Die Heilquelle

49 Min.Folge vom 09.10.2025

Adelheid Sonnleitner deckt Albert Rolands Schwindel mit der Heilquelle auf und schlägt vor, sie teuer an die Stadt zu verkaufen und das Geld zu behalten. Bürgermeister Martin Reidinger gelingt über Sebastian endlich eine Annäherung an seinen zweiten Sohn Willy Mähr, dessen Mutter Heidi er inzwischen wieder heimlich datet. Julia muss in einem Fall sozialer Ungerechtigkeit erneut Eigeninitiative zeigen. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Monika Finotti (Heidi Mähr) August Schmölzer (Max Mähr) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Ulrike Beimpold (Adelheid Sonnleitner) Wolfram Berger (Hans Sonnleitner) Peter Faerber (Albert Roland) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Raffael Weninger (Willy Mähr) Ina Halmagyi (Renate Berger) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2
ORF III
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen