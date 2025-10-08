Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Totenruhe

ORF IIIStaffel 1Folge 16vom 08.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Totenruhe

49 Min.Folge vom 08.10.2025

Die Stadt Retz will in dem von der verstorbenen Gräfin Essian geerbten Schloss Eigentumswohnungen und ein Hotel-Restaurant errichten. Da taucht ein angeblicher unehelicher Sohn der Gräfin auf und stürzt die Gemeinde in große Schwierigkeiten. Julia hat eine Idee... In Wien will Elke Torberg mit allen Mitteln Arthur wiedergewinnen, während Bürgermeister Reidinger vergeblich Kontakt mit seinem "neuen" Sohn Willy sucht. Mit Christiane Hörbiger (Julia Laubach), Peter Bongartz (Arthur Laubach), Paula Polak (Elisabeth Laubach), Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach), Bibiana Zeller (Herta Mähr), Monika Finotti (Heidi Mähr), Franz Buchrieser (Martin Reidinger), Marion Mitterhammer (Elke Torberg), Christoph Fälbl (Richard Fellner), Herta Schell (Regina Beranek), Martin Puntigam (Alfons Beifuss), Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein), Peter Uray (Leo Hübner) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Walter Bannert Koproduktion ORF/ARD Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

