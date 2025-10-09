Julia - Eine ungewöhnliche Frau: (5/13) WahlverwandtschaftenJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2
Folge 18: Julia - Eine ungewöhnliche Frau: (5/13) Wahlverwandtschaften
Julia muss erst einmal verarbeiten, dass Arthur mit Elke Torberg ein Kind hat. Als Elke noch eine Nacht im Gefängnis bleiben muss, nimmt sie das Baby jedoch mit nach Retz. Dort läuft ihr Sebastian Reidinger, ihr verflossener Flirt, über den Weg. Max Mähr verweigert seiner Freu Heidi die Zustimmung zur Scheidung. Als Sohn Willy erfährt, dass sie zu seinem verhauten Vater Bürgermeister Reidinger ziehen sollen, bittet er Max um seine Rückkehr. Mit Christiane Hörbiger (Julia Laubach), Peter Bongartz (Arthur Laubach), Paula Polak (Elisabeth Laubach), Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach),Bibiana Zeller (Herta Mähr), Monika Finotti (Heidi Mähr), August Schmölzer (Max Mähr), Franz Buchrieser (Martin Reidinger), Marion Mitterhammer (Elke Torberg), Fritz Karl (Sebastian Reidinger), Hertha Schell (Regina Beranek), Wolfgang Böck (Dr. Clemens Gärtner), Silvia Fenz (Beamtin), Fritz von Friedl (Dr. Bernhard Burger), Brigitte Kren (Gerlinde Roland), Raffael Weninger (Willy Mähr) u.a. Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Walter Bannert Koproduktion ORF/ARD Bildquelle: ORF/DOR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick