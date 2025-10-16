Julia - Eine ungewöhnliche Frau (13/13): FreiheitJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2
Folge 26: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (13/13): Freiheit
Lena Kamper und ihre Tochter Theresa flüchten nach Arthurs Verhaftung zu Julia. Diese kann erwirken, dass Theresa nicht zu ihrem Vater zurück muss, woraufhin Arthur aus der Beugehaft entlassen wird. Lena Kamper nimmt eine Stelle in Martin Reidingers Baufirma an. Dieser versöhnt sich mit Sebastian, der von Elke Torberg - wegen seiner Ex-Freundin - hinausgeworfen wurde. Elke hat nun ein Problem: Sie muss für drei Monate nach Berlin - ohne Baby Maria-Anna. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Janina Ezelstorfer (Theresa Kamper) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Alexander Strobele (Karl Kamper) Kristina Bangert (Helga Schuster) u.a. Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/DOR Film/Wolfgang Fuhrmann
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick