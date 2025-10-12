Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (8/13): Endlich ein Vater

ORF III
Staffel 1
Folge 21
vom 12.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (8/13): Endlich ein Vater

48 Min.
Folge vom 12.10.2025

Carlos Oppermann, Vater von Wolfgang und Elisabeth, kehrt aus Argentinien zurück und möchte sich geschäftlich im Weinviertel niederlassen. Außer bei Elisabeth stößt er auf berechtigten Argwohn, doch bald bekommt er die Chance, sich als Vater zu beweisen, als Wolfgang bei einer Exkursion mit Willy in alten Weinstollen verschwindet. Unterdessen plant Max Mähr, seinen Hof in ein Feriendomizil umzubauen, allerdings ohne die Unterstützung von Heidi. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Michele Oliveri (Carlos Opermann) August Schmölzer (Max Mähr) Monika Finotti (Heidi Mähr) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

