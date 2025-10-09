Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Die HeilquelleJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Die Heilquelle
Adelheid Sonnleitner deckt Albert Rolands Schwindel mit der Heilquelle auf und schlägt vor, sie teuer an die Stadt zu verkaufen und das Geld zu behalten. Bürgermeister Martin Reidinger gelingt über Sebastian endlich eine Annäherung an seinen zweiten Sohn Willy Mähr, dessen Mutter Heidi er inzwischen wieder heimlich datet. Julia muss in einem Fall sozialer Ungerechtigkeit erneut Eigeninitiative zeigen. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Monika Finotti (Heidi Mähr) August Schmölzer (Max Mähr) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Ulrike Beimpold (Adelheid Sonnleitner) Wolfram Berger (Hans Sonnleitner) Peter Faerber (Albert Roland) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Raffael Weninger (Willy Mähr) Ina Halmagyi (Renate Berger) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
