Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): ScheidungenJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2
Folge 19: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Scheidungen
Der nach seiner Scheidung bankrotte Bauer Roland hat die Idee, das Wasser auf seinem Grund als „Heilquelle“ anzureichern und zu verkaufen. Auch Adelheid und Hans Sonnleitner wollen sich scheiden lassen, um den Konkurs ihrer Firma abzuwenden – doch Julia durchschaut ihren Plan. Zwischen Elke Torberg und Sebastian Reidinger entwickelt sich eine Beziehung, sehr zum Ärger von Arthur. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Monika Finotti (Heidi Mähr) August Schmölzer (Max Mähr) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Ulrike Beimpold (Adelheid Sonnleitner) Wolfram Berger (Hans Sonnleitner) Peter Faerber (Albert Roland) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
