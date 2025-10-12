Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Latin Lover

ORF IIIStaffel 1Folge 22vom 12.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Latin Lover

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Latin LoverJetzt kostenlos streamen

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Folge 22: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Latin Lover

49 Min.Folge vom 12.10.2025

Martin Reidinger versucht Sebastian davon abzuhalten, sich auf die "Diebin" Elke Torberg einzulassen, über die er einen Strafregisterauszug von Regina Beranek besorgt hat. Julia beschäftigt der Vertrauensbruch ihrer Mitarbeiterin und der Selbstmordversuch des Wirts Kaspar Lehofer, der wegen Weinpanscherei angezeigt wurde. Julia und Heinz Strubreiter ermitteln auf eigene Faust. Währenddessen lernt Carlos Oppermann Erna Strubreiter kennen und beginnt einen heftigen Flirt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Michael König (Heinz Strubreiter) Herta Schell (Regina Beranek) Werner Prinz (Kaspar Lehofer) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2
ORF III
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen