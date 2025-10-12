Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Latin LoverJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2
Folge 22: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Latin Lover
Martin Reidinger versucht Sebastian davon abzuhalten, sich auf die "Diebin" Elke Torberg einzulassen, über die er einen Strafregisterauszug von Regina Beranek besorgt hat. Julia beschäftigt der Vertrauensbruch ihrer Mitarbeiterin und der Selbstmordversuch des Wirts Kaspar Lehofer, der wegen Weinpanscherei angezeigt wurde. Julia und Heinz Strubreiter ermitteln auf eigene Faust. Währenddessen lernt Carlos Oppermann Erna Strubreiter kennen und beginnt einen heftigen Flirt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Michael König (Heinz Strubreiter) Herta Schell (Regina Beranek) Werner Prinz (Kaspar Lehofer) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
