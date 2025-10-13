Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 23vom 13.10.2025
48 Min.Folge vom 13.10.2025

Als Julia Wolfgang und Willy mit einem geschenkten Joint findet, stiftet sie Heinz Strubreiter zu privaten Ermittlungen im Drogenmilieu an, die für jenen fast im Gefängnis enden. Julia wird daraufhin in der Schule selbst aufklärerisch tätig. Arthur nähert sich inzwischen Sebastian an und überlegt, ihn finanziell zu unterstützen. Max Mähr geht mit Leopold Frischler alkoholisiert auf die Jagd und passiert gerade die Hütte, in der Heidi und Martin Reidinger zusammen sind. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) August Schmölzer (Max Mähr) Monika Finotti (Heidi Mähr) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Michael Tanczos (Alois Reiter) Raffael Weninger (Willy Mähr) Regie: Peter Saemann Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican

