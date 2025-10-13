Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Unheile WeltJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 2
Folge 23: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Unheile Welt
Als Julia Wolfgang und Willy mit einem geschenkten Joint findet, stiftet sie Heinz Strubreiter zu privaten Ermittlungen im Drogenmilieu an, die für jenen fast im Gefängnis enden. Julia wird daraufhin in der Schule selbst aufklärerisch tätig. Arthur nähert sich inzwischen Sebastian an und überlegt, ihn finanziell zu unterstützen. Max Mähr geht mit Leopold Frischler alkoholisiert auf die Jagd und passiert gerade die Hütte, in der Heidi und Martin Reidinger zusammen sind. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) August Schmölzer (Max Mähr) Monika Finotti (Heidi Mähr) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Michael Tanczos (Alois Reiter) Raffael Weninger (Willy Mähr) Regie: Peter Saemann Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick